Die EU will ihre Mitgliedsstaaten zum Gasverzicht bewegen. Ungarns Regierungschef Viktor Die EU will ihre Mitgliedsstaaten zum Gasverzicht bewegen. Ungarns Regierungschef Viktor Orban wettert in einer Rede vor Anhängern dagegen - und wählt in Bezug auf den Gasstreit einen empörenden Holocaust-Vergleich. Es bleibt nicht die einzige verbale Entgleisung des rechtsnationalen Politikers. 👓 Vollständige Meldung