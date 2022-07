27.07.2022 ( vor 2 Stunden )



Die Rolling Stones sind auf Tour. Und so hat es sich Mick Jagger vermutlich nicht freiwillig ausgesucht, seinen 79. Geburtstag in Düsseldorf zu feiern. Doch wenigstens konnte er sich hier über ein Ständchen der etwas anderen Art freuen, wie ein Schnappschuss beweist. Die Rolling Stones sind auf Tour. Und so hat es sich Mick Jagger vermutlich nicht freiwillig ausgesucht, seinen 79. Geburtstag in Düsseldorf zu feiern. Doch wenigstens konnte er sich hier über ein Ständchen der etwas anderen Art freuen, wie ein Schnappschuss beweist. 👓 Vollständige Meldung