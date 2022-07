28.07.2022 ( vor 6 Stunden )

Noch zehn Rennen , dann ist Schluss: Sebastian Vettel beendet am Saisonende seine überaus erfolgreiche Karriere in der Formel 1 . Nicht nur seine zahlreichen Fans werden den vierfachen Weltmeister vermissen. Auch langjährige Wegbegleiter richten große Worte an den Heppenheimer.