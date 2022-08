02.08.2022 ( vor 4 Stunden )



Die steile Karriere von Oscar Piastri hält an. Der 21-jährige Australier darf nach seinen Titeln in der Formel 3 und der Formel 2 kommende Saison um die Formel-1-Weltmeisterschaft kämpfen - im bisherigen Cockpit von Altmeister Fernando Alonso, der zu Aston Martin wechselt.