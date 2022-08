02.08.2022 ( vor 3 Tagen )

Der Besuch von US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi hat in der bereits angespannten Beziehung zwischen den USA und China für weitere Verstimmung gesorgt. Dienstagabend landete die US-Politikerin in Taiwan . Bereits zuvor hatte Peking mehrere Kampfjets über die Straße von Taiwan geschickt und mit „gezielten militärischen Aktionen“ gedroht. Die USA ließen ihrerseits Militärschiffe in der Region kreuzen und erwarten weitere Reaktionen Pekings.