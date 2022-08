03.08.2022 ( vor 2 Stunden )



Nach dem umstrittenen Urteil des Supreme Court in Washington versuchen konservative US-Bundesstaaten, das Recht auf Abtreibung infrage zu stellen. Ein erstes Referendum zu dem Thema endet in Nach dem umstrittenen Urteil des Supreme Court in Washington versuchen konservative US-Bundesstaaten, das Recht auf Abtreibung infrage zu stellen. Ein erstes Referendum zu dem Thema endet in Kansas jedoch mit einer Schlappe für die Abtreibungsgegner. 👓 Vollständige Meldung