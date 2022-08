Beinschab erhält Kronzeugenstatus

03.08.2022 ( vor 2 Tagen )



Die in der Umfragenaffäre beschuldigte Meinungsforscherin Sabine Beinschab hat laut Medien Kronzeugenstatus erhalten. Nach der „Presse“ am Dienstag berichteten nun auch der „Standard“ und die Rechercheplattform „Dossier“, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sei in Bezug auf von den ÖVP-Ermittlungen umfasste Studien und Beinschabs Geschäftsbeziehung zu Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) von der Verfolgung Beinschabs vorläufig zurückgetreten. Strittig war, ob sie die Voraussetzungen dafür erfüllt. 👓 Vollständige Meldung