03.08.2022 ( vor 2 Stunden )



Dichtung und Wahrheit in der Dichtung und Wahrheit in der Formel 1 . Der franz ösische Rennstall Alpine verkündet ein australisches Toptalent als Fahrer für 2023. Der Haken: Oscar Piastri selbst sieht das ganz anders und wehrt sich mit einer wütenden, öffentlichen Anklage. Doch was steckt dahinter? 👓 Vollständige Meldung