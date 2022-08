Bert Walther Trockenheit bedroht Deutschland - und Europa... https://t.co/iHPESMmuXP vor 55 Minuten Christian Lehmann Kannste dir nicht ausdenken. https://t.co/ZoaXpYjXEM vor 1 Tag ChrisB💛🥩🗽 Früher hieß das Hochsommer https://t.co/XzrOupdaqN vor 2 Tagen RiWa Siga Siga 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Wetterdienst warnt vor nächster Hitzewelle in Deutschland https://t.co/pW03lTpszw vor 2 Tagen Stefania Falone Wetterdienst warnt vor nächster Hitzewelle in Deutschland https://t.co/Pr79NzXpae vor 2 Tagen 🇺🇦 Sylvia borin🐦 🇺🇦 RT @geheimgelehrter: Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder heiß werden. Auch Frankreich sieht sich mit einer neuen Hitzewelle konfr… vor 2 Tagen