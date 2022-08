04.08.2022 ( vor 5 Stunden )



Wale haben in Flüssen eigentlich nichts zu suchen. Dennoch verirren sich die Meeressäuger immer mal wieder. Dass nun aber ein Belugawal in der Seine gesichtet wurde, überrascht nicht nur die französischen Behörden. Die überlegen nun, wie sie dem Tier am besten helfen können.