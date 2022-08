05.08.2022 ( vor 2 Stunden )



Mehr Fahrgäste und weitere Strecken - das Statistische Bundesamt bezeugt dem 9-Euro-Ticket einen massiven Effekt. Der ÖPNV verzeichnet im Vorjahresvergleich ein deutliches Plus. Bei den Stadtbahnen ist der Einfluss jedoch geringer als in den Eisenbahnen.