05.08.2022 ( vor 1 Stunde )

Der FC Bayern schickt direkt zum Auftakt der Bundesliga- Saison eine Machtdemonstration an den Rest der Liga. Das Zeichen an die Konkurrenz lautet: Lewandowski ist weg - na und? Die Münchner-Offensive, die "schnellste Europas", ist so gefährlich, dass nicht nur Frankfurt Angst und Bange wird.