👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Schmelzender Gletscher gibt nach 54 Jahren Flugzeugwrack frei » Mehr als ein halbes Jahrhundert war es im Eis ve… https://t.co/htq0m74XEd vor 5 Minuten Heather Burles, MSc Nach mehr als 50 Jahren: Flugzeugwrack auf Gletscher entdeckt https://t.co/18VvOFXQJ7 vor 6 Stunden Alexander News (Nach mehr als 50 Jahren: Flugzeugwrack auf Gletscher entdeckt) has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/lKC28C8ZsA vor 9 Stunden DeinAyurvedaNet2 RT @sedlacek_d: Nach mehr als 50 Jahren: Flugzeugwrack auf Gletscher entdeckt https://t.co/47Ujy4VOn6 vor 12 Stunden Klaus-D. Sedlacek Nach mehr als 50 Jahren: Flugzeugwrack auf Gletscher entdeckt https://t.co/47Ujy4VOn6 vor 13 Stunden DieNachrichten "Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte man beschränkte technische Möglichkeiten, die Wracks in schwierigem Gelände zu ber… https://t.co/FKsCdPRSzX vor 14 Stunden