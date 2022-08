einfachfinanzen.de Tornado in Bad Wurzach?: Sturm fegt Dach von Lagerhalle https://t.co/GPXVYy0GHu vor 2 Stunden Cityreport24 Tornado in Bad Wurzach?: Sturm fegt Dach von Lagerhalle https://t.co/UdfoDtF9fE https://t.co/n7H3qBtU49 vor 3 Stunden ntv Nachrichten Tornado in Bad Wurzach?: Sturm fegt Dach von Lagerhalle https://t.co/dVZDU7lH7b vor 3 Stunden 123 INFO DEUTSCHLAND Tornado in Bad Wurzach?: Sturm fegt Dach von Lagerhalle #123INFO https://t.co/ZYr6lWyNQi vor 4 Stunden Captor Zone Tornado in Bad Wurzach?: Sturm fegt Dach von Lagerhalle https://t.co/btaG9dWcYP vor 4 Stunden