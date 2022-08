06.08.2022 ( vor 4 Stunden )

Wer ein weiteres Offensiv-Spektakel erwartet hatte, wurde enttäuscht. Vizemeister Dortmund und Vorjahresdritter Leverkusen liefern sich zwar ein spannendes, aber nicht so hochklassiges Duell wie in der vergangenen Saison . Am Ende steht nicht nur ein glücklicher Sieg für Dortmund, sondern auch ein Rekord für Trainer Terzic.