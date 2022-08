08.08.2022 ( vor 6 Stunden )



Nachdem er in einer Wohnung in Recklinghausen randaliert haben soll, ließ sich ein 39-jähriger Mann auch nach Eintreffen der Polizeibeamten nicht beruhigen. Nach dem Einsatz von Pfefferspray verliert der Mann das Bewusstsein und stirbt später im Krankenhaus.