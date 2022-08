10.08.2022 ( vor 5 Stunden )



In ganz Europa nehmen Infektionen mit dem Affenpocken - Virus zu, in Deutschland ist auch ein vierjähriges Mädchen betroffen. Einen Impfstoff gibt es, doch dieser ist teils knapp. In einigen Regionen in Großbritannien sei es daher nicht mehr möglich einen Impftermin zu buchen.