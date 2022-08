10.08.2022 ( vor 2 Stunden )

Als Europa-League-Champion reist Eintracht Frankfurt zum Supercup der UEFA - und lernt in 90 Minuten, was in der Champions League auf sie zukommt. Real Madrid nutzt zwei Fehler des Bundesligisten in gewohnt konsequenter Art. Allein das Erlebnis ist für die SGE aber von unschätzbarem Wert.