Alexander News ("Quarantäne-Krieg" gegen Corona: Schwester: Kim Jong Un litt unter "hohem Fieber") has been published on… https://t.co/IYze7luZqd vor 14 Stunden Russland suck you Der Fettsack leidet unter Fress-Sucht während sein Volk hungert!😅 https://t.co/n5tx5Gbmir vor 1 Tag Cityreport24 Kim Jong Un litt an hohem Fieber: Nordkoreas Machthaber an Corona erkrankt https://t.co/jMHLooDntD https://t.co/Ye8jObJqVV vor 1 Tag Captor Zone “Quarantäne-Krieg” gegen Corona: Schwester: Kim Jong Un litt unter “hohem Fieber” https://t.co/UDQzpexVcv vor 1 Tag