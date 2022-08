Tina RT @ntvde: Erste Untersuchungsergebnisse: Fische in der Oder starben nicht an Quecksilber https://t.co/TD6LPqnGjZ vor 26 Minuten 🐺gang Becker, 4x💉= geboostert RT @ntvde: Erste Untersuchungsergebnisse: Fische in der Oder starben nicht an Quecksilber https://t.co/TD6LPqnGjZ vor 42 Minuten doc newsoholic RT @ntvde: Erste Untersuchungsergebnisse: Fische in der Oder starben nicht an Quecksilber https://t.co/TD6LPqnGjZ vor 48 Minuten HuiDa RT @rbb24: Am Samstagabend hat die polnische Umweltministerin Anna Moskwa erhöhte Quecksilberwerte als Ursache für das Fischsterben in der… vor 50 Minuten Captor Zone Erste Untersuchungsergebnisse: Fische in der Oder starben nicht an Quecksilber https://t.co/DISKEYm6j8 vor 50 Minuten Sabine H. RT @ntvde: Erste Untersuchungsergebnisse: Fische in der Oder starben nicht an Quecksilber https://t.co/TD6LPqnGjZ vor 58 Minuten