Im ersten Bundesliga-Heimspiel verhilft der VAR den Schalkern in der Nachspielzeit zum glücklichen, aber nicht unverdienten 2:2 gegen Mönchengladbach. In Sachen Einstellung allerdings bewies das Team von Trainer Frank Kramer seine Erstliga-Tauglichkeit nachdrücklich.