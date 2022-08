14.08.2022 ( vor 6 Stunden )



Am 4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga feiert der FC St. Pauli einen deutlichen Sieg gegen Aufsteiger Magdeburg. Im Duell der ehemaligen Bundesligisten trennen sich Fürth und Düsseldorf unentschieden. Fürths Torwart Line hält einen Elfmeter, wird dabei aber so schwer verletzt, dass er später ausgewechselt werden muss.