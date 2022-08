DerAndere RT @Eddie_1412: Gaskrise-Diskussion bei „Hart aber fair“ - „Alle werden lernen müssen, in diesem Winter zu verzichten“ https://t.co/IvJLN2… vor 6 Tagen Uwe Wolff RT @Eddie_1412: Gaskrise-Diskussion bei „Hart aber fair“ - „Alle werden lernen müssen, in diesem Winter zu verzichten“ https://t.co/IvJLN2… vor 1 Woche ObergefreiterMichael Dieser Spruch hätte Goebbels auch gefallen. 🤡 "Gaskrise bei "Hart aber fair": Industrie-Präsident: "Umlage exen wi… https://t.co/7SIxVPa2z9 vor 1 Woche MrStone5❌GETTR⬛🟧 RT @Eddie_1412: Gaskrise-Diskussion bei „Hart aber fair“ - „Alle werden lernen müssen, in diesem Winter zu verzichten“ https://t.co/IvJLN2… vor 1 Woche Rainer Gläser RT @ntvde: Gaskrise bei "Hart aber fair": Industrie-Präsident: "Umlage exen wie Flasche Lebertran" https://t.co/M2XL2MTE6F vor 1 Woche Zahlenfetischist RT @Eddie_1412: Gaskrise-Diskussion bei „Hart aber fair“ - „Alle werden lernen müssen, in diesem Winter zu verzichten“ https://t.co/IvJLN2… vor 1 Woche