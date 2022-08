16.08.2022 ( vor 6 Stunden )

Die Dürre in Deutschland lässt den Pegelstand des Rheins weiter sinken, in einigen Fälle sogar unter Null. Das erschwert den Gütertransport massiv - Schiffe sind nur halb beladen und müssen öfter Waren umladen. Aber auch die Personenschifffahrt leidet, und Besserung ist kaum in Sicht.