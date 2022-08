18.08.2022 ( vor 2 Stunden )



In der Taiwankrise steht die nächste Provokation Chinas bevor: Die Regierungen in Washington und Taipeh starten im Herbst formelle Handelsgespräche. Ziel ist ein ehrgeiziger Fahrplan. Bereits bei den Vorbereitungen hatte sich China verärgert gezeigt.