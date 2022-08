18.08.2022 ( vor 4 Stunden )

Nach den Hitzewellen ziehen Unwetter über Teile Europas hinweg und richten große Schäden an. In Österreich werden fünf Menschen von Bäumen erschlagen, auch in Frankreich und Italien gibt es Todesopfer. Andernorts helfen die Güsse bei der Bekämpfung verheerender Waldbrände.