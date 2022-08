19.08.2022 ( vor 6 Stunden )



Bei Wahlen in Russland steht die Kreml-Clique als Sieger immer schon vorher fest. Nun erklärt Bei Wahlen in Russland steht die Kreml-Clique als Sieger immer schon vorher fest. Nun erklärt Putin -Vasall Medwedew den Italienern auf Telegram, wie sie wählen sollen. Maßstab für seine Empfehlung ist, was Moskau sich wünscht. In Rom löst der Aufruf Empörung aus. 👓 Vollständige Meldung