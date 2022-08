20.08.2022 ( vor 4 Stunden )



Im September 2014 werden in Mexiko 43 Studenten von der Polizei verschleppt. Während ihr Verschwinden auch acht Jahre später noch Rätsel aufwirft, erklärt die mexikanische Regierung die jungen Männer für tot. Doch die Ermittlungen dauern an, nun muss sich der frühere Generalstaatsanwalt verantworten.