Der 23-Jährige verbucht einen riesigen Erfolg: Bo Kanda Lita Baehre, der einen neuen Trainer an seiner Seite hat, überspringt die 5,85 Meter bei der Leichtathletik-EM in München. An Armand Duplantis kommt er jedoch nicht heran, dieser holt sich souverän den Sieg.