Trotz großer Erfolge in der Jugend steht Trotz großer Erfolge in der Jugend steht Lea Meyer kurz davor, ihre Karriere zu beenden. Bei Henning von Papen findet die Leichtathletin den Spaß am Leistungssport wieder. Bei der EM in München läuft Meyer zur Silbermedaille - und dankt danach ihrem im Frühjahr gestorbenen Trainer 👓 Vollständige Meldung