21.08.2022 ( vor 3 Stunden )

Mal wieder steht Schalkes Simon Terodde im Mittelpunkt - aber nicht so, wie er sich das wünscht. Zwei verschossene Elfmeter in Wolfsburg tun dem Torjäger "richtig weh". Doch er kann schon wieder scherzen und denkt sogar an die DFB-Elf - mit einer speziellen Ausnahme.