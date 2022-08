22.08.2022 ( vor 2 Stunden )



Die US-Basketballerin Brittney Griner muss in Russland für viele Jahre ins Gefängnis, an der Rechtmäßigkeit des Prozesses wird gezweifelt. Basketballstar Dennis Rodman, der nach eigenen Angaben "Putin zu gut kennt", möchte nach Moskau reisen, um seine Landsfrau freizubekommen. Die US-Regierung sieht die Reise skeptisch. 👓 Vollständige Meldung