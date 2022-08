👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Krieg in der Ukraine: AKW Saporischschja wieder am Netz » Ein Reaktor des von russischen Truppen besetzten Atomm… https://t.co/7lqvs6n31U vor 39 Minuten Presse- & Mediennews Einen Tag nach dem Blackout: Die Ukraine schliesst einen Reaktor des Kernkraftwerks Saporischja wieder ans Netz an… https://t.co/xU1HcAnS5W vor 1 Stunde Carbonisotope12 RT @SPIEGEL_alles: Zwischenzeitlich war das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine von Stromnetz getrennt. Nun wurde nach Angaben des… vor 2 Stunden Tina RT @SPIEGEL_alles: Zwischenzeitlich war das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine von Stromnetz getrennt. Nun wurde nach Angaben des… vor 3 Stunden swissbusiness Einen Tag nach dem Blackout: Ukraine schliesst einen Reaktor des Kernkraftwerks Saporischja wieder ans Netz an https://t.co/wwScuqySN9 vor 3 Stunden 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Ukraine - Reaktor des Atomkraftwerks Saporischschja wieder am Netz » Das von russischen Truppen besetzte Atomkra… https://t.co/Rm1muluoch vor 3 Stunden