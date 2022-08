26.08.2022 ( vor 16 Stunden )

Deutschland und Frankreich suchen nach Alternativen für Gas aus Russland. Während der franz ösische Präsident Emmanuel Macron in Algerien Ersatz zu finden hofft, kündigte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Marokko eine intensivere Zusammenarbeit in Sachen Energie an. Sie setzt dabei auf grünen Wasserstoff aus Marokko für Deutschland.