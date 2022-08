𝓓𝓪𝓼 𝓢𝓪𝓵𝔃𝓪𝓶𝓽 RT @SusanneSchnabl: Zwischen „finanziellen Turbulenzen“ und „bester Bonität“? Die Aussagen zur aktuell finanziellen Situation von Wien Ene… vor 5 Sekunden Daniel RT @SusanneSchnabl: Zwischen „finanziellen Turbulenzen“ und „bester Bonität“? Die Aussagen zur aktuell finanziellen Situation von Wien Ene… vor 23 Minuten Robert Bachner 🇦🇹🎼📈 RT @magnusbrunner: Die Wien Energie ist am Wochenende an den Bund herangetreten, da sie aktuell in finanziellen Turbulenzen ist. Dies wurde… vor 1 Stunde Markus Sulzbacher RT @SusanneSchnabl: Zwischen „finanziellen Turbulenzen“ und „bester Bonität“? Die Aussagen zur aktuell finanziellen Situation von Wien Ene… vor 1 Stunde Susanne Schnabl Zwischen „finanziellen Turbulenzen“ und „bester Bonität“? Die Aussagen zur aktuell finanziellen Situation von Wien… https://t.co/abEMtu8FLK vor 1 Stunde Claus Lochbihler RT @magnusbrunner: Die Wien Energie ist am Wochenende an den Bund herangetreten, da sie aktuell in finanziellen Turbulenzen ist. Dies wurde… vor 2 Stunden