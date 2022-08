31.08.2022 ( vor 3 Stunden )

Im Jahr 2021 gewinnt Thomas Tuchel mit Chelsea die Champions League. Gut zwölf Monate später drohen die Blues in der Premier League früh den Anschluss zu verlieren. Gegen Southampton kassieren sie bereits die zweite Pleite in fünf Spielen. Danach stimmt Tuchel einen Klagegesang an.