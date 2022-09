31.08.2022 ( vor 17 Stunden )

Der FC Chelsea stolpert in der Premier League beim FC Southampton . Trotz Führung verliert die Mannschaft von Thomas Tuchel und beißt sich vor allem an Armel Bella-Kotchap die Zähne aus. Der deutsche U21-Nationalspieler wird gefeiert für eine Entwicklung, die ihm so nicht zugetraut worden war.