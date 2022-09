01.09.2022 ( vor 4 Tagen )



In der Londoner Wembley Arena treffen Truss und Runak ein letztes Mal aufeinander. Bis Freitag können die Tory-Mitglieder die Nachfolge von Premier Johnson wählen. Viele Briten sehnen sich nach dem Ende des Dauer-Wahlkampfes. Von einer "Lektion in Folter" war zwischendurch die Rede.