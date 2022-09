04.09.2022 ( vor 14 Stunden )



Drei Atomkraftwerke sind in Deutschland noch am Netz. Doch zum Jahresende sollen sie abgeschaltet werden - eigentlich. In die Debatte über eine Verlängerung ihrer Laufzeiten bringt CDU-Chef Merz ein düsteres Szenario für die Winter-Monate. Der Oppositionschef warnt vor einem Stromengpass.