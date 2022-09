Wer nicht entlastet wird: Die große Gaslücke im Ampel-Paket

04.09.2022 ( vor 5 Stunden )



In 20 Abschnitten legt die In 20 Abschnitten legt die Ampel in ihrem Entlastungspapier dar, wie sie großen Teilen der Bevölkerung in den kommenden Monaten unter die Arme greifen will. Doch nicht alle werden in gleichem Maße profitieren. Manche Belastungen in der aktuellen Krise kommen kaum oder gar nicht vor. 👓 Vollständige Meldung