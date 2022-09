04.09.2022 ( vor 9 Stunden )

Am 5. September startet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das neue Schuljahr , in den anderen Bundesländern geht es am 12. September los. Das neue Schuljahr beginnt, wie das alte geendet hat – nämlich ohne generelle Test- bzw. Maskenpflicht. Der Schulstart kommt diesmal teurer als in den letzten Jahren. Auch ein neues Pflichtfach wird es geben. Und die ersten Ferien sind wieder Ende Oktober.