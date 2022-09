06.09.2022 ( vor 3 Stunden )



Vorzeitig qualifiziert sich die deutsche Nationalmannschaft für das Viertelfinale der EuroBasket, trotz harter Gruppe mit Titelverteidiger Slowenien und Olympiafinalist Frankreich. Der ehemalige Nationalspieler Per Günther verrät im Gespräch mit ntv.de, was an der Heim-EM ihn ungläubig zurücklässt.