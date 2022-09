06.09.2022 ( vor 1 Woche )



Schon im April bietet ein deutscher Rüstungskonzern eine Direktlieferung von 100 Panzern an die Schon im April bietet ein deutscher Rüstungskonzern eine Direktlieferung von 100 Panzern an die Ukraine an. Eine Exportgenehmigung soll der Bundeskanzler auch auf Bitten des ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal weiterhin ablehnen. Scholz habe "gar keine Bereitschaft" gezeigt, heißt es aus Kiew. 👓 Vollständige Meldung