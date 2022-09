Der FC Liverpool verliert den Auftakt in die Champions League mit 1:4 beim SSC Neapel. Nach der Pleite hat sich Jürgen Klopp nun bei den mitgereisten Fans...

Große Gegensätze zum CL-Auftakt: Klopp erlebt Debakel, Lewandowski einen Festtag Der FC Liverpool schrammt zum Start in die Champions League knapp an seiner höchsten Europapokal-Pleite vorbei. Die Elf von Jürgen Klopp geht in Neapel unter,...

n-tv.de vor 11 Stunden - Welt