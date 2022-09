08.09.2022 ( vor 4 Stunden )



Die Corona-Pandemie sorgte für Rückschläge im Kampf gegen andere Infektionskrankheiten wie AIDS, Tuberkulose und Malaria. Betroffene Patienten hatten in den letzten Jahren oft das Nachsehen. Jetzt stockt das Entwicklungsministerium die Mittel kräftig auf und zahlt viel Geld in einen wichtigen Fonds ein.