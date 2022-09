08.09.2022 ( vor 2 Stunden )



Reisende in und um Köln brauchen aktuell einen langen Atem. Im Hauptbahnhof der Stadt können wegen Problemen in einem Stellwerk keine Fernverkehrszüge mehr halten. Im Nahverkehr fallen teilweise Züge aus. Die Störung hält wohl noch bis Samstag an.