10.09.2022 ( vor 2 Stunden )

Laura Sachslehner tritt als ÖVP-Generalsekretärin zurück. Das gab die 28-Jährige am Samstagvormittag bei einer „persönlichen Erklärung “ in der ÖVP-Bundeszentrale bekannt. Sachslehner hatte zuvor einen Koalitionskrach um den Klimabonus für Asylwerber derart eskalieren lassen, dass sie bereits am Freitag von ÖVP-Klubchef August Wöginger zurückgepfiffen wurde.