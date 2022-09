11.09.2022 ( vor 7 Stunden )

Beim Begräbnis von Queen Elizabeth II. herrscht in London Ausnahmezustand, ja sogar ein regelrechtes Mobilitätsproblem. Selbst Staatsgäste müssen auf die Anreise per Helikopter oder Privatjet verzichten, so ein US-Bericht. In London selbst sollen sie zudem auf Busse zurückgreifen.