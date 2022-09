19.09.2022 ( vor 2 Stunden )



Es ist ein "Jahrhundertereignis". Dieser Meinung ist nicht nur Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In der Westminster Abbey in London nehmen Hunderte Staats- und Regierungschefs, Monarchen und andere Würdenträger aus aller Welt Abschied von der Queen. Gewürdigt wird der "selbstlose Dienst" der Königin.