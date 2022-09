21.09.2022 ( vor 18 Stunden )



Niemand sollte sich von Putins Atomwaffendrohungen einschüchtern lassen, mahnt der ukrainische Präsident. In der Teilmobilisierung der Streitkräfte erkennt Selenskyj die Schwächen des russischen Kriegsführung. Der Kreml habe "Jungs, die nicht kämpfen konnten" an die Front geschickt.